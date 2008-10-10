Moody's снизило рейтинг «Проминвестбанка»

Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило рейтинг «Проминвестбанка» с уровня Ba2/Aa1.ua/E+ до уровня Caa2/B3.ua/E.

Об этом говорится в сообщении МРА, имеющемся в УНИАН.

Долгосрочный рейтинг «Проминвестбанка» по депозитам в национальной валюте снижен с Ва2 до Саа2 и в иностранной валюте - с В2 до Саа2, рейтинг по национальной шкале - с Aa1.ua до B3.ua, финансовой устойчивости - с Е+ до Е.

Понижение рейтинга связано с нынешней ситуацией вокруг банка, в частности, с введением Нацбанком временной администрации банка.