Moody's снизило рейтинг «Проминвестбанка»
08:21, 10 октября 2008Общество
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Был Ba2/Aa1.ua/E+, стал Caa2/B3.ua/E
Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило рейтинг «Проминвестбанка» с уровня Ba2/Aa1.ua/E+ до уровня Caa2/B3.ua/E.
Об этом говорится в сообщении МРА, имеющемся в УНИАН.
Долгосрочный рейтинг «Проминвестбанка» по депозитам в национальной валюте снижен с Ва2 до Саа2 и в иностранной валюте - с В2 до Саа2, рейтинг по национальной шкале - с Aa1.ua до B3.ua, финансовой устойчивости - с Е+ до Е.
Понижение рейтинга связано с нынешней ситуацией вокруг банка, в частности, с введением Нацбанком временной администрации банка.
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