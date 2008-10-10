В ноябре НАТО обсудит готовность Украины к ПДЧ

В ноябре в Таллинне министры обороны стран-членов НАТО обсудят готовность Украины получить План действий относительно членства в Альянсе в декабре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ сегодня по результатам своего участия в неформальном заседании министров обороны стран-участниц операции НАТО в Афганистане. Заседание состоялось в Будапеште.

Говоря о том, обсуждался ли на встрече вопрос относительно евроатлантических перспектив Украины, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что касался этой темы во время двусторонних встреч с министрами обороны Грузии, Польши и Венгрии.

“Конечно, это тяжелая ситуация. Есть несколько стран, которые занимают позицию, что в декабре должен состояться лишь первый этап подведения итогов относительно готовности Украины получить ПДЧ”, - сказал министр обороны Украины.

Вместе с этим Ю.ЕХАНУРОВ выразил мнение, что самое главное обсуждение этого вопроса состоится на встрече министров обороны стран НАТО и Украины, которая будет проходить в середине ноября в Таллинне.