В Днепре мошенник "продал" госимущество на 2 миллиона (фото)
Имущественный комплекс в Днепре, который является собственностью государства, стал объектом посягательств 60-летнего местного жителя.
Как сообщает управление защиты экономики Национальной полиции в Днепропетровской области, оперативники управления разоблачили и задокументировали преступные действия злоумышленника.
Злоумышленник на основании поддельного решения одного из районных судов Днепра зарегистрировал за собой право собственности на имущественный комплекс, недвижимость которого располагается на 4 гектарах.
Став «законным» собственником имущества, он сразу продал недвижимость директору одного из обществ.
Стоимость имущества, согласно заключению судебно-технической экспертизы, составила свыше 2 миллионов гривень.
Читайте такжеВ Одессе разоблачили брачного афериста, выманившего у 20 женщин более $150 тысячВ рамках уголовного производства, открытого следственным отделом прокуратуры по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, проведены санкционированные обыски в помещениях участников сделки.
Работники УЗЭ и прокуратуры изъяли документы на право собственности на имущественный комплекс, технический паспорт и договор купли-продажи.
В настоящее время следователи прокуратуры сообщили организатору сделки о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины.
С целью полного возмещения причиненных убытков на недвижимое имущество подозреваемого наложен арест.