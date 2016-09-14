В Днепре мошенник "продал" госимущество на 2 миллиона (фото)

Как сообщает управление защиты экономики Национальной полиции в Днепропетровской области, оперативники управления разоблачили и задокументировали преступные действия злоумышленника.

Злоумышленник на основании поддельного решения одного из районных судов Днепра зарегистрировал за собой право собственности на имущественный комплекс, недвижимость которого располагается на 4 гектарах.

Став «законным» собственником имущества, он сразу продал недвижимость директору одного из обществ.

Стоимость имущества, согласно заключению судебно-технической экспертизы, составила свыше 2 миллионов гривень.

Читайте такжеВ Одессе разоблачили брачного афериста, выманившего у 20 женщин более $150 тысячВ рамках уголовного производства, открытого следственным отделом прокуратуры по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, проведены санкционированные обыски в помещениях участников сделки.

Работники УЗЭ и прокуратуры изъяли документы на право собственности на имущественный комплекс, технический паспорт и договор купли-продажи.

В настоящее время следователи прокуратуры сообщили организатору сделки о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины.

С целью полного возмещения причиненных убытков на недвижимое имущество подозреваемого наложен арест.