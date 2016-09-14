В Киеве задержали одного из главарей бандформирования "Рим", возглавляемого экс-депутатом от КПУ

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Бандформирования "Рим" действовало в Довжанске (бывший Свердловск) на оккупированной территории Луганской области на протяжении 2014-2015 годов. Группировка терроризировала местное население, занимались грабежами, контрабандой угля и оружия", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, задержанный террорист лично отбирал у людей автомобили и другое имущество, грабил офисы и помещения. Отвечая за финансы группировки, он вместе с главарем бандформирования Александром Гайдеем по прозвищу "Рим" организовал поставки на контролируемую украинской властью территорию автомобилей, похищенных в Луганске и других оккупированных населенных пунктах. Их легализация осуществлялась через использование коррупционных связей боевиков. Деньги, вырученные от сбыта краденых автомобилей, шли террористам в карман или расходовались на финансирование деятельности банды.

"Из-за междоусобных распрей на оккупированной территории лидер "Рима" и его сообщник были вынуждены бежать в Россию. В Киев боевик прибыл для решения имущественных вопросов", - рассказали в СБУ.

Злоумышленнику инкриминируется участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований согласно ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

На период следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным СМИ, Гайдей до того, как стать лидером свердловских боевиков, был членом Коммунистической партии Украины и был избран от этой пророссийской политсилы депутатом свердловского горсовета. В 2012 баллотировался в Верховную Раду по одномадатному округу, но проиграл представителю регионалов.