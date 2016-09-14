СБУ: украинский волонтер обманул агента ФСБ РФ, который пытался его завербовать

Как сообщает пресс-центр СБУ, активист волонтерского движения, который живет в одном из приграничных районов Луганской области, уехал в Россию по личным делам. Во время пересечения государственной границы в пункте пропуска «Ровеньки» (Белгородская область РФ) его задержали российские пограничники.

Без всяких объяснений они направили мужчину в т.зв. «отстойник», где ему пришлось ждать почти два часа.

Затем мужчина в гражданской одежде, который представился сотрудником ФСБ РФ, перевел его в специально оборудованное помещение, которое напоминало тюремную камеру.

Офицер ФСБ был осведомлен относительно волонтерской деятельности задержанного. Он попытался морально сломить украинца и заставить согласиться на негласное сотрудничество с российской спецслужбой. Сначала убеждал его в истинности сепаратистских «идеалов», потом стал психологически давить, угрожать заключением и закрытием ему и его семье въезд в Россию.

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«Когда вас начнут бомбить, бежать вам будет некуда», – давил россиянин.

Чтобы избавиться от назойливого ФСБшника, мужчина сделал вид, что согласился на его предложения. А вернувшись в Украину, сразу же связался с сотрудниками СБУ и сообщил о попытке вербовки российскими спецслужбами, сообщает пресс-центр службы.

Служба безопасности Украины подчеркивает, что подобные случаи не являются единичными. Спецслужбы сопредельного государства пытаются использовать наших сограждан в разведывательных целях, не останавливаясь перед применением насильственных методов воздействия.

Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Вместе с тем, гражданин Украины, который не поступил на исполнение преступного задания иностранного спецслужбы никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученной задаче, освобождается от уголовной ответственности.