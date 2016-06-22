В Москве ФСБ пыталась завербовать украинского дипломата

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что российская спецслужба действовала через однокурсника дипломата, с которым он учился в военном училище, а на сегодняшний день является полковником запаса вооруженных сил России.

ФСБ давила на него, проводила беседы, чтобы заставить обратиться к украинскому дипломату с предложением о конфиденциальном сотрудничестве. Российские спецслужбы за согласие предлагали решить вопрос с приватизацией имущества дипломата во временно в аннексированном Крыму и содействовать перевозке семьи в РФ, угрожали, в случае отказа, создать условия для мобилизации сына в ряды Вооруженных сил Украины с дальнейшим его направлением в зону АТО.

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Проверка СБУ исключила наличие такой возможности у российской ФСБ.

Дипломат после инструктажа украинской контрразведки отказался от дальнейших контактов и обсуждений относительно предложенного "сотрудничества". Сотрудники СБУ обеспечили защиту семьи работника шифровального отдела и организовали его возвращение на Родину.