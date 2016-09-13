Расследование пожара на "Интере": в полиции рассказали о негласных следственных действиях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев.

По его словам, следователи изучают не только записи с камер видеонаблюдения "Интера", но и проводят анализ собственных оперативных записей и всей видеоинформации, которая была добыта в ходе расследования дела.

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"Анализ продолжается, есть соответствующее уголовное производство, проводятся и негласные следственно-розыскные действия, которые позволят получить ответ, что стало причиной и условием, в том числе нарушения общественного порядка", - сказал Бушуев.

Он отметил, что следствие отрабатывает несколько версий по делу о событиях вокруг телеканала.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в здании компании "Национальные информационные системы", которая производит программы "Новости", "Подробности", "Подробности недели" для телеканала "Интер", на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала. Активисты требовали прекратить работу канала, обвиняя "Интер" в том, что он работает как пропагандистский СМИ России.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в здании было несколько возгораний.

По фактам событий 4 сентября полиция открыла производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, а также по ст.171 - препятствование журналистской деятельности.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что изъятые следователями серверы, на которых должны были записываться события внутри помещения телеканала "Интер" во время событий 4 сентября, оказались тщательно залиты водой.