Лещенко внес в декларацию скандальную квартиру в Киеве

Данные о приобретении внесены в пункт доходов его декларации в Реестре НАПК.

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Согласно декларации, Лещенко приобрел права на эту квартиру 6 сентября у ООО "Компания по управлению активами "Промышленные инвестиции". Ее площадь - 192 кв.м, стоимость составила 7,55 млн грн, а при последней оценке – уже 5, 296 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.

7 сентября первый заместитель председателя Регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

Позже сам Лещенко призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры. Он утверждает, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.