В Минобразования нашли решение проблемы с нехваткой мест в детских садах - СМИ

Чиновники, кажется, поняли, что именно частники могут спасти малышей и их семьи, которые стоят в безнадежной очереди. Сейчас детей записывают в очередь с момента рождения,поэтому попасть в такое заведение иногда является единственным выходом, говорится в сюжете ТСН.

Недавно в Киеве поняли, что ему выгоднее отдать заброшенные здания бесплатно, чтобы инвестор своими миллионами спасал и помещения, и детей. Такое заведение, в которое мечтают попасть полторы тысячи мам со своими детьми, работает в столице.

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"Сегодня у нас 173 ребенка, но рассчитан он на 115. Многие приезжают из Ирпеня, из Бучи, из Коцюбинского. И говорят, что большое количество детей – по 50 в группах", - рассказала заведующая детсадом Галина Паливода.

Тем временем разбитые, погорелые и засорены сады по всей столице уже поросли деревьями и стали приютом для бездомных. В Киеве их 57, а по Украине – сотни. Их закрыли еще в 1990-х, потому что детей было мало. Годами они стояли без присмотра, поэтому сейчас, в пик рождаемости, на их восстановление у государства нет денег.

Владелец частного детсада Андрей Бухаревич смог руины превратить в частный садик, он бегал по кабинетам чиновников четыре года.

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Более того, за аренду руин должен был платить 70 тысяч гривень ежемесячно. Но столичная власть кажется решилась на чудо и решила отдавать такие помещения под садики только за символическую одну гривну. Менее чем за год Андрей с женой сделали здесь детский рай, а сейчас готовятся к открытию.

"Экономическая ситуация сложная скажем так в Украине. Создание частных дошкольных учебных заведений может решать эти вопросы. Больше заведений - ниже будут цены", - считает главный специалист отдела дошкольного образования МОН Светлана Нерянова.