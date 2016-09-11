В Днепре после 15-летнего перерыва открылся легендарный фестиваль "Джаз на Днепре" (фото)

В частности, его поразил международный фестиваль «Джаз на Днепре». Его возродили после 15-летнего перерыва. Фестиваль начался 10 сентября и будет проходить в течение 2 дней.

На днепровской сцене выступят музыканты из 8 стран мира, в том числе легендарный Рэнди Брекер, обладатель премии Grammy, работавший с Дженис Джоплин и Стиви Уандером.

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«Джаз на Днепре» Евгений Гендин, Сайрус Честнат, Дмитрий Ярош, Джамала и тысячи счастливых днепровцев. Браво, Борис Филатов!», - написал Юрий Луценко в Facebook.

Возрождение фестиваля стало возможным благодаря программе городского головы Днипра Бориса Филатова «Культурная столица».

«Я счастлив, что мы возрождаем славу нашего города. Не только как индустриального, но и как культурного центра страны. Это знаковое событие», – сказал Борис Филатов во время фестиваля.

Он также отметил, что легендарное музыкальное событие пройдет в Днепре и в следующем году.

Хедлайнером первого фестивального дня стала победительница «Евровидения-2016» Джамала. На днепровской сцене она исполнила свои песни на двух языках – украинском и крымскотатарском.