Госкомстат посчитал инфляцию в сентябре

Как сообщил Госкомстат Украины, инфляция в сентябре 2008 года составила 1,1%. Это ниже, чем в сентябре 2007 года (2,2%) и в сентябре 2006 года (2,0%).

В прошлом месяце продолжилось снижение инфляции в годовом измерении. В сентябре 2008 года к сентябрю прошлого года инфляция опустилась до отметки в 24,6%, тогда как в августе годовая инфляция равнялась 26,0%, в июле – 26,8%, в июне – 29,3%, в мае – 31,1% (максимальное значение в этом году).

Впервые в 2008 году в сентябре произошло снижение цен производителей промышленной продукции – на 1,8%.

Индекс потребительских цен с начала года составил в сентябре 116,1%, индекс цен производителей – 134,0%.

В сентябре по сравнению с августом произошло подорожание: продуктов питания – на 0,3%; алкогольных напитков и табачных изделий – на 2,0%; одежды и обуви – на 0,3%; жилищно-коммунальных услуг – на 3,8%; предметов домашнего обихода и бытовой техники – на 0,8%; охраны здоровья – на 0,9%; отдыха и культуры – на 0,9%; образования – на 21,2%; ресторанов и гостиниц – на 1,2%; разных товаров и услуг – на 1,8%.

Подешевели в прошлом месяце: транспорт и транспортные услуги – на 1,1%; связь – на 0,1%.

Сильнее всего подорожало в сентябре 2008 года по отношению к августу высшее образование – на 27,5%. И хотя это традиционно связано с началом учебного года, однако в сентябре 2007 года данный показатель равнялся лишь 15,0%, а в сентябре 2006 года – 15,3%.

Из продуктов питания наибольший рост цен в прошлом месяце наблюдался на яйца – на 12,6%.