Севастополю нужна экономическая свобода

Зарубежные эксперты в ближайшее время помогут севастопольским властям с разработкой концепции свободной экономической зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.

По его словам, в данное время уже ведется «активная работа над тем, чтобы изменить отдельные положения проекта закона о статусе Севастополя и попытаться создать свободную экономическую зону на территории Большого Севастополя».

С.КУНИЦЫН отметил, что рабочая группа во главе с Андреем КЛИМЕНКО, «с которым мы в свое время создавали проект СЭЗ «Сиваш», территории приоритетного развития по Крыму», уже месяц прорабатывает концепцию СЭЗ.

Он также отметил, что власти города работают в этом вопросе с международными агентствами. На следующей неделе ожидается приезд ряда иностранных экспертов, которые помогут Севастополю в наработке основ концепции, а также помогут определиться с разновидностью СЭЗ. «Мы должны найти ту, которая будет максимально соответствовать экономическому, географическому и иному положению города Севастополя», - отметил С.КУНИЦЫН.

Он считает, что в законе о статусе Севастополя нужно отвести целый раздел о СЭЗ. «Не столько там решать вопросы политического устройства Севастополя - меня это меньше всего интересует - сколько предоставить экономические преференции, льготы, для того, чтобы в город пришел серьезный капитал», - отметил глава Севастопольской горадминистрации.

При этом он добавил, что «Президент принципиально одобрил эту концепцию во время разговора в сентябре. Когда мы будем готовы, и выработаем стратегию, мы, естественно, доложим ее главе государства, правительству, и будем работать с Верховной Радой Украины».