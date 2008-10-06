Валютные резервы НБУ тают на глазах

Валютные резервы Национального банка Украины будут снижаться и до конца года достигнут 33 млрд. долл.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении «Инг Банк Украина» со ссылкой на руководителя группы советников председателя Нацбанка Валерия ЛИТВИЦКОГО.

«Валютные резервы НБУ за месяц уменьшились на 1,4% в сентябре и достигли 37,5 млрд. долл. США», - говорится в сообщении.

Один день поддержки гривни в прошлую пятницу стоил Национальному банку снижения своих резервов на 342 млн. долл. США, в то время как обменный курс продолжал свой рост.

«Таким образом, если НБУ решит сохранить обменный курс хотя бы на верхнем пределе прогнозированного коридора (5,04/долл. США) до конца года, мы ожидаем, что цена такой поддержки составит не менее 2 млрд. долл. США в месяц. Принимая во внимание возможные позитивные поступления от привлечения новых займов в размере 1-1,5 млрд. долл. США и стоимость поддержки курса гривни, мы снижаем наш прогноз относительно валютных резервов до конца года до 33 млрд. долл. США с 36,2 млрд. долл. США в нашем предыдущем прогнозе. Это снизит резерв на покрытие импорта до 4,8 месяцев», - отмечает эксперт.