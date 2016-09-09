Суд арестовал таможенников с поста "Ягодин", которых поймали на взятке (видео)

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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Залог определен в размере 318 000 гривень для руководителя и 140 000 гривень - для его подчиненного. Обоих отстранили от занимаемых должностей.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября сотрудники военной прокуратуры и СБУ задержали этих лиц во время получения 700 и 900 долларов США неправомерной выгоды за выдачу разрешительных документов во время таможенного оформления груза.

По данным фактам военная прокуратура начала уголовные дела по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере).