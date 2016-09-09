Министр обороны РФ прибыл в оккупированный Крым на учения "Кавказ-2016"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Глава военного ведомства лично проинспектирует действия штабов и войск в ходе стратегических учений "Кавказ-2016", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа юге Донетчины после вмешательства советника Путина оккупанты заглушили канал "1+1" - разведка

Предполагается, что на полигоне "Опук" в рамках учений будут отработаны действия межвидового группировки войск по отражению нападения условного противника. В ходе этого этапа маневров будут задействованы все виды войск, привлеченные к учениям.

Накануне экипажи истребителей Су-27 Южного военного округа РФ отработали применение авиационных средств поражения наземных целей, обозначающие объекты условного противника на полигоне в Крыму.

Летный состав отработал применения неуправляемых авиационных ракет и авиабомб массой 250 кг по наземным целям, попав во все мишени на полигоне. Всего в полетах было задействовано 10 экипажей истребителей Су-27 Южного военного округа РФ.

Учения "Кавказ-2016" проводятся на территории ПВО РФ в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ в период с 5 по 10 сентября под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова.