От взрыва метана погибли шестеро горняков

Сегодня, около часа ночи на шахте "Дуванная" ОАО "Краснодонуголь" произошел взрыв метана.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дежурной части территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области.

В результате взрыва погибли шестеро горняков - четверо проходчиков, мастер и электрослесарь.

Взрыв произошел в подготовительном забое на горизонте 590 м пласта К2.

По словам оперативного дежурного, в забое в то время работали только 6 человек.

Всего в шахте под землей на момент взрыва работали 119 горняков. Сразу самостоятельно вышли на поверхность 59 человек.

На ликвидации работает 12 отделений горноспасателей.

По данным на 6 часов утра, из шахты эвакуированы все горняки.

Справка УНИАН. В прошлом году в конце февраля на шахте "Дуванная" произошел пожар, ликвидация которого продолжалась до августа. В середине мая шахту вынуждены были затопить, в июле воду откачали.