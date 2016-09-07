"Интер" обнародовал видео с камер наблюдения в день пожара

На канале "Подробностей" в YouTube появилось видео, смонтированное из записей камер наблюдения в помещении "Интера" в день пожара 4 сентября.

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Согласно видео, в здание канала вошли несколько человек в белых касках и респираторах, они распылили порошок из огнетушителя. После этого картинку на камерах застилает туман и качество изображения падает.

Момент поджога студии на видео отсутствует, зато видно, как загорается пост охраны в вестибюле.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины. Возле главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской проходила акция по блокированию телеканала, участники которой требовали прекратить его работу. Позже активисты заявили, что прекращают на пять дней митинг возле его офиса.

«Мы пошли на компромисс и сняли блокаду на пять дней. Условие было такое, что за пять дней они уволят Шувалова и поставят какого-то патриотического человека, не гражданина России, а патриота Украины. И второе - они кардинально изменят контент канала», - сказал координатор акции Алексей Сердюк. В то же время он не сообщил, с кем именно из представителей телеканала активисты ведут переговор.