Дома киевлян обещают подключить к теплу за неделю

Жилищный фонд Киева планируется подключить к теплоснабжению до 13 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня начальник Главного управления жилищного хозяйства столицы Владимир СТОРОЖЕНКО.

«Согласно утвержденному графику, жилищные и теплоснабжающие организации обеспечат пуск тепла в жилые дома города Киева с 6 по 13 октября», - сказал В.СТОРОЖЕНКО.

В свою очередь, исполнительный директор АЭК «Киевэнерго» Борис ЯЩЕНКО, выступая сегодня на расширенной коллегии Киевской городской государственной администрации, обратился к руководству города с просьбой обеспечить компенсацию убытков компании из-за существующей разницы в тарифах и реальными затратами компании.

По его словам, за прошедшие сутки компания потратила газа на 7,5 млн. грн. Сейчас в Киеве подключены к теплу около 200 объектов. Вместе с тем в отопительный сезон всего в столице будет подключено 16 тыс. объектов.

«Если они подключатся к системам отопления, то потребление газа будет на уровне 14-15 млн. грн. в сутки», - подчеркнул Б.ЯЩЕНКО.

Он также сообщил, что на сегодня задолженность «Киевэнерго» за газ составляет 37 млн. грн., а в понедельник, согласно расчетам, будет около 58 млн. грн.

В то же время на сегодняшний день компания получила 1 млн. грн. как оплату за потребленную тепловую энергию.

Б.ЯЩЕНКО также отметил, что с 1 по 10 октября компания имеет все необходимые лимиты газа, но с 11 октября задолженность будет на уровне 90 млн. грн., и тогда уже лимитов не будет.

«Поэтому я бы просил, чтобы в проекте поручений было поручение Управлению ценовой политики, Управлению топлива и энергетики, Главному финансовому управлению обеспечить компенсацию разницы в тарифах», - сказал Б.ЯЩЕНКО, обращаясь к первому заместителю председателя КГГА Анатолию ГОЛУБЧЕНКО, который вел коллегию.

Б.ЯЩЕНКО сообщил, что все необходимые расчеты по сумме компенсации на октябрь компания сделала и подала в КГГА.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября ГК «Газ Украины» поручила ОАО «Киевгаз» и Управлению магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» вдвое ограничить газоснабжение АЭК «Киевэнерго».

Такое решение ГК «Газ Украины» приняла в связи с неудовлетворительным уровнем расчетов со стороны «Киевэнерго» за газ, потребленный с начала 2008 г. Задолженность «Киевэнерго» перед компанией за потребленный в 2008 г. природный газ составляет около 70,4 млн. грн.

17 сентября мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, согласно которому компаниям «Киевэнерго» и «Киевводоканал» выделялись средства из бюджета города на возмещение убытков.

Главному управлению топлива, энергетики и энергосбережения КГГА было поручено возместить разницу между фактической стоимостью отпущенной жилищно-эксплуатационным организациям города тепловой энергии и ее себестоимостью за январь-июнь в сумме 35 млн. грн.

24 сентября ДК «Газ Украины» выделила «Киевэнерго» заявленные на третью декаду сентября плановые объемы природного газа в связи с оплатой ею потребленного в 2008 г. природного газа.