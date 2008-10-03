Кардиолог с мировым именем проведет мастер-класс в Украине

Украину впервые посетит ученый с мировым именем, признанный авторитет в исследовании сердечно-сосудистых заболеваний на молекулярном уровне – доктор Стефен Е.ЭПСТИН.

Как сообщили УНИАН в компании «Макс-Велл», приезд доктора в нашу страну стал возможен благодаря приглашению Научно-производственного онкологического и кардиологического центра «Макс-Велл».

В рамках своего визита С.ЭПСТИН проведет 23 октября мастер-класс на тему развития острых коронарных синдромов, а также представит новейшие молекулярные методы диагностики пациентов с высоким риском образования инфаркта миокарда. Кроме того, 24 октября он выступит с докладом на международном научном симпозиуме «Современные профилактические и реабилитационные технологии в кардиологии».

Как отмечают в «Макс-Велл», вклад доктора С.ЭПСТИНА в изучение сердечно-сосудистых заболеваний сравним со вкладом украинского академика Николая Амосова. На данный момент С.ЭПСТИН является исполнительным директором научно-исследовательского института сердечно-сосудистых заболеваний в научно-исследовательском центре MedStar (США). Этот институт расположен в кампусе Вашингтонского медицинского центра, одного из крупнейших кардиологических центров в мире, где каждый год проводится более 12 тысяч диагностических катетеризаций сердца, около 5 тысяч операций по ангиопластике сосудов и более 3,5 тысяч операций на открытом сердце. В возглавляемом доктором С.ЭПСТИНОМ институте работают ведущие исследователи, кардиохирурги и клиницисты, которые занимаются разработкой новых технологий и стратегий, направленных на совершенствование лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Доктор С.ЭПСТИН — автор и соавтор более 500 публикаций в рецензируемых научных медицинских журналах, признанный международный авторитет в области ангиогенеза (процесс образования новых кровеносных сосудов в органе или ткани), роли инфекций в развитии атеросклероза, изучения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний на молекулярном уровне, с применением методов генной терапии и стволовых клеток.

Организатором проведения международного научного симпозиума «Современные профилактические и реабилитационные технологии в кардиологии» в г. Борисполе является Научно-производственный онкологический и кардиологический центр «Макс-Велл». Соорганизаторы мероприятия: Академия медицинских наук Украины, Министерство здравоохранения Украины, Национальный научный центр «Институт кардиологии им. академика Н.Д. Стражеско», Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова АМН Украины, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика и Комитет по здравоохранению Американской торговой палаты в Украине.

В работе симпозиума примут участие ведущие специалисты Украины, США, Франции и других стран в области кардиологии. Основная цель симпозиума — обмен научной информацией о связи инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также новейшими методиками их диагностики и лечения.