Стрельбы и управление огнем: как тренируются украинские "боги войны" (фоторепортаж)
10:00, 07 сентября 2016Общество
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На одном из полигонов руководство оперативного командования "Север" провело собрание с командирами орудий, минометов и отделений противотанковых управляемых ракет.
Условия проведения собрания как можно больше были приведены к боевым / mil.gov.ua
Во время мероприятия младшие командиры практически отрабатывали упражнения по стрельбе и управлению огнем, оттачивали навыки из артиллерийских расчетов и провели обмен опытом ведения боевых действий приобретенного во время операций в АТО, сообщает пресс-служба Минобороны.
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Как отмечается, условия проведения собрания как можно больше были приведены в соответствие с боевыми. Участникам в динамичной обстановке приходилось мгновенно принимать решения и отрабатывать огневые задачи.
По данным Минобороны, все военные части показали хорошие результаты.
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