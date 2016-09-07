Стрельбы и управление огнем: как тренируются украинские "боги войны" (фоторепортаж)

Во время мероприятия младшие командиры практически отрабатывали упражнения по стрельбе и управлению огнем, оттачивали навыки из артиллерийских расчетов и провели обмен опытом ведения боевых действий приобретенного во время операций в АТО, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Как отмечается, условия проведения собрания как можно больше были приведены в соответствие с боевыми. Участникам в динамичной обстановке приходилось мгновенно принимать решения и отрабатывать огневые задачи.

По данным Минобороны, все военные части показали хорошие результаты.