Нацбанк начал тратить валютные резервы на поддержание гривни

Сегодня на межбанковском валютном рынке появился наконец-тоНациональный банк Украины.

Торги на межбанке по доллару США открылись сегодня котировками 5,1500/5,2500, к 11:00 сузился спрэд 5,2000/5,2400, а к 12:00 цены снизились до 5,1400/5,1850. К закрытию ценовые уровни поднялись – 5,1800/5,2150. В 16:00 НБУ объявил о продаже валюты по курсу 5,0000.

Напомним, вчера НБУ обнародовал заявлениео том, что он «не допустит использования валютных резервов для удовлетворения спекулятивных операций участников валютного рынка, и будет осуществлять политику касательно резервов международной ликвидности исключительно с целью поддержания внутренней и внешней стабильности гривни, обеспечения расчетов по критическому импорту и выплат по внешним долговым обязательствам государства, поддержки конкурентоспособности».