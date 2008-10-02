В Нацбанке подозревают, что на рынке валют разгулялись спекулянты

Национальный банк Украины будет использовать золотовалютные резервы только для поддержания стабильности гривни, обеспечения расчетов за критический импорт и по государственным долгам и не намерен идти на поводу у спекулянтов.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте НБУ.

"Национальный банк заявляет, что не допустит использования валютных резервов для удовлетворения спекулятивных операций участников валютного рынка и будет осуществлять политику касательно резервов международной ликвидности исключительно с целью поддержания внутренней и внешней стабильности гривни, обеспечения расчетов по критическому импорту и выплат по внешним долговым обязательствам государства, поддержки конкурентоспособности", говорится в заявлении Нацбанка.

В заявлении также указывается, что в условиях, когда на экономику и валютный курс влияют дестабилизирующие внешние и внутренние факторы неэкономического характера, Нацбанк будет осуществлять валютно-курсовую политику с тем, чтобы уровень официального курса гривни имел надлежащую стабильность и не был обременяющим как для субъектов экономики, так и для граждан страны.

Котировки гривни на межбанковском рынке с середины сентября упали с 4,7 грн./долл. до 5,1-5,2 грн./долл. Сегодня на наличном рынке курс гривни также опустился к этим отметкам.