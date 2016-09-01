На Луганщине заочно будут судить "ЛНРовских" "прокуроров" двух городов

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, в отношении "ЛНРовских" "прокурора" Кадиевки (Стаханова) и "прокурора" Перевальска Луганской области применен институт специального (заочного) досудебного расследования.

Прокуратура по результатам расследования направила в суд обвинительные акты для рассмотрения по существу.

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Так называемых "прокуроров" "ЛНР" обвиняют в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.