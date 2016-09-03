Порошенко представил к награде 36 военнослужащих, четверых из них - посмертно
22:20, 03 сентября 2016Общество
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Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами 36 военнослужащих, четверых из них – посмертно.
Петр Порошенко отметил государственными наградами 36 военнослужащих / president.gov.ua
Об этом говорится в Указе главы государства, размещенном на его официальном сайте.
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"За личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: наградить орденом "За мужество" III степени старшего солдата Олега Ващишина (посмертно), старшину Анатолия Ковальского (посмертно), солдата Андрея Саксина (посмертно) младшего сержанта Николая Яблонского (посмертно)", - сказано в документе.
Кроме того, президент наградил медалью "Защитнику Отечества" 32 военнослужащих рядового, сержантского и лейтенантского состава.
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