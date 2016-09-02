Мининформполитики просит СБУ и ГПУ отреагировать на обыск оккупантами в доме симферопольской журналистки

Так она прокомментировала обыск в доме журналистки интернет-портала Crimean Tatars Эльмаз Абдувелиевой, сообщила пресс-служба Министерства информационной политики.

"Вытеснив ряд медиа из Крыма вместе с десятками журналистов, не готовых работать по заказу оккупанта, репрессивная власть прибегла к давлению на тех крымских журналистов, кто остался верен профессии. Среди них Заир Акадыров, Николай Семена и другие. Обыск в доме Эльмаз Абдувелиевой – доказательство того, что быть журналистом в Крыму – риск", - подчеркнула Джапарова.

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Напомним, около 9:00 2 сентября вооруженные российские силовики ворвались в дом гражданки Украины, журналистки Эльмаз Абдувелиевой, не предъявив никаких документов и не объяснив причин обыска. В связи с этим Министерство информационной политики обратилось с письмом в СБУ и Генеральную прокуратуру с просьбой принять соответствующие меры по факту нарушения прав гражданки Украины Эльмаз Абдувелиевой.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Джемиль Темишев заявил, что российские силовики пришли с обыском в оккупированном Симферополе не к журналистку Абдувелиевой, а к ее родителям, и отверг политическую подоплеку инцидента. При этом он отказался уточнять подробности дела, за которое силовики приходили с обыском в дом к Абдувелиевых.

Портал Crimean Tatars начал работу в Крыму с начала августа. Это портал о культуре, традициях, языке, истории крымских татар.

С 1 апреля 2015 года на полуострове были закрыты крымскотатарские СМИ медиа-холдинга ATR – телеканалы ATR и "Lale", радио "Мейдан". Этот шаг осудили США, Европейский Союз, ОБСЕ, Amnesty International, назвав его преследованием крымских татар на полуострове.

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Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в частности у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с изданием "Крым.Реалии" (проект украинской службы "Радио Свобода"). Против автора "Радио Свобода" Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности РФ.

После оккупации Крыма Россией с полуострова вынуждены были выехать не менее 10 крымских СМИ, не согласных с политикой назначенной Кремлем "власти".