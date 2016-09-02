Российские спецслужбы в Симферополе ворвались в дом журналистки

Как сообщает Крым.Реалии, крымский журналист и общественный деятель Лиля Буджурова написала в Facebook, что силовики выбили дверь, без предъявления документов и объяснения причин начали обыск

С начала августа в Крыму начал работу сайт о крымских татарах – Crimean tatars. Это портал о культуре, традициях, языке, истории крымских татар.

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С 1 апреля 2015 года на полуострове были закрыты крымскотатарские СМИ медиа-холдинга ATR – телеканалы ATR и «Lale», радио «Мейдан». Этот шаг осудили США, Европейский Союз, ОБСЕ, Amnesty International, назвав его дальнейшим преследованием крымских татар на полуострове.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. Против автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности РФ.

После оккупации Крыма Россией с полуострова вынуждены были выехать не менее 10 крымских СМИ, не согласных с политикой назначенных Кремлем «властей».