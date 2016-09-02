Обыск в доме симферопольской журналистки не связан с ее профессиональной деятельностью – адвокат

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Обыск проводился у ее родителей в связи с хозяйственным делом. С ее профессиональной деятельностью он никак не связан. Сотрудники, которые его проводили, даже не знали, что она журналистка", – сказал Темишев.

Он отказался уточнять подробности дела, из-за которого силовики приходили с обыском в дом к Абдувелиевым. На данный момент обыск завершен.

Как утверждает Темишев, все действия оккупационными силовыми структурами были проведены в соответствии с российским законодательством. Он также опроверг информацию о повреждении дверей в доме журналистки.

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Как сообщалось, утром 2 сентября журналистка Лиля Буджурова заявила о проведении обыска в доме журналистки интернет-портала Crimean Tatars Абдувелиевой. Это портал о культуре, традициях, языке, истории крымских татар, который начал работу с начала августа.

С 1 апреля 2015 года на полуострове были закрыты крымскотатарские СМИ медиа-холдинга ATR – телеканалы ATR и Lale, радио "Мейдан". Этот шаг осудили США, Европейский Союз, ОБСЕ и Amnesty International, назвав его дальнейшим преследованием крымских татар на полуострове.