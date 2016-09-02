В Одессе в рамках празднования 222-летия города открыли второй памятник Маразли (фото)

Как сообщает "Думская", официальное празднования Дня города в Одессе началось с традиционного поднятия флага города на Думской площади у здания Одесского горсовета.

На открытие пришло руководство города и области, почетные граждане Одессы, народные депутаты, политики и чиновники.

Перед поднятием флага звучал гимн Украины. Как отмечает издание, гимн пел даже мэр Геннадий Труханов, который обычно молчит во время его исполнения.

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После гимна и поднятия флага мэр с делегацией отправились к памятнику Дюку Де Ришелье, где им показали проект создания Греческого парка.

По завершении официальной церемонии чиновники возложили цветы к памятнику.

Как передает корреспондент УНИАН, позже состоялось торжественное открытие памятника Маразли. Создание монумента которое инициировала и спонсировала областная община греков и греческий меценат Пантелеймон Бумбурас.

Автором проекта выступил народный архитектор Украины Владимир Глазырин. Бронзовый бюст градоначальника выполнен по эскизам известного скульптора Бориса Эдуардса, он установлен на гранитном постаменте.

Монумент расположен на Греческой площади со стороны Дерибасовской.

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Греческая община настаивала на том, чтобы установить бюст возле здания Английского клуба (морского музея), однако мэрия приняла решение в пользу Греческой площади.

Посол Греции в Украине Василис Пападопулос, который также принял участие в торжествах, сказал, что первая глава школьных учебников по новейшей истории Греции начиналась с упоминания об Одессе, где в конце 19 - начале 20 века были написаны одни из самых ярких страниц в истории греческой диаспоры.

«Правление Маразли знаменует период экономического и духовного расцвета важнейших центров греческой диаспоры. Его деятельность, активность и щедрые пожертвования способствовали развитию городской инфраструктуры, строительству библиотек, театров, музеев и школ. Из уважения к его заслугам Маразли был объявлен пожизненным главой греческой общины», - сказал посол.

Отметим, что это уже второй памятник Маразли. Первый расположен на улице, названной в честь него в месте, откуда начинается улица Троицкая.

В конце апреля в постамент памятника врезался микроавтобус, водитель погиб.