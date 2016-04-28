В историческом центре Одессы микроавтобус врезался в памятник Маразли, водитель погиб
11:52, 28 апреля 2016Общество
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В историческом центре Одессы сегодня ночью микроавтобус врезался в памятник Григория Маразли (городской голова Одессы, 1878-1895 гг.), водитель автобуса погиб.
33-летний водитель микроавтобуса умер на месте / mns.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы, 28 апреля, около 2.00, по улице Троицкая, в направлении улицы Маразлиевская, на большой скорости двигался микроавтобус Hyundai.
Водитель транспортного средства не справился с управлением и въехал в памятник Маразли, установленный на Маразлиевской, возле Центрального парка культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.
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«33-летний водитель микроавтобуса умер на месте. Пассажир получил тяжелые травмы и госпитализирован. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии», - отметили в пресс-службе.
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