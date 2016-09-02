Возле украинской границы в Черном море обнаружен российский сторожевой корабль - ГПСУ

15:09, 02 сентября 2016
Общество
3428 0

Вчера украинские пограничники обнаружили в Черном море вблизи украинской границы российский сторожевой корабль.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, судно было обнаружено во время воздушного патрулирования Госпогранслужбы в Каркинитском заливе Черного моря на расстоянии около 10 миль от острова Джарылгач.

Читайте такжеНа участке границы с Россией установили автономную башню с видеонаблюдением (видео)

Как отметил Слободян, к цели, которая была идентифицирована как российский сторожевой корабль "Изумруд", отправилась тактическая группа пограничных катеров под прикрытием вертолета МИ-14.

Сейчас корабль продолжает находиться на месте, где он был обнаружен. Также недалеко от этого места находятся и украинские корабли.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter