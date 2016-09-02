Отдохнувших "на морях" украинцев оказалось больше тех, кто провел все лето без отпуска - опрос УНИАН

Опрос на тему "Как прошел ваш летний отдых?" стартовал на сайте УНИАН 31 августа, в нем приняли участие 286 человек.

По его результатам, больше всего читателей, или 37%, оценили свой отдых как "прекрасный", проведя его на море или за границей.

В то же время 33% опрошенных признались, что все лето проработали без отпуска.

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13% читателей не заметили, что лето уже закончилось, а 9% пожаловались, что весь их отпуск заключался в "выкапывании картошки" в селе.

Еще по 4% респондентов ответили кардинально противоположно – одни похвастались, что итак отдыхают весь год, а другие – отметили, что в зоне АТО жарко круглый год.