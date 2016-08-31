Как прошел ваш летний отдых? – опрос УНИАН
12:41, 31 августа 2016Общество
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Сегодня, 31 августа, последний летний день, который символизирует конец отдыха и начало нового рабочего или учебного сезона.
Летний отдых / Фото УНИАН
По этому поводу УНИАН предлагает своим читателям поделиться своими впечатлениями относительно того, как прошел их летний отдых.
Как сообщал Погода УНИАН, в последний день лета в Украине немного похолодает, на востоке пройдут дожди.
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