Как прошел ваш летний отдых? – опрос УНИАН

12:41, 31 августа 2016
Общество
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Сегодня, 31 августа, последний летний день, который символизирует конец отдыха и начало нового рабочего или учебного сезона.

Літній відпочинок / Фото УНІАН

По этому поводу УНИАН предлагает своим читателям поделиться своими впечатлениями относительно того, как прошел их летний отдых.

Как сообщал Погода УНИАН, в последний день лета в Украине немного похолодает, на востоке пройдут дожди.

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