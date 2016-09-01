Арестован экс-руководитель пенсионного фонда НБУ, подозреваемый в растрате 600 миллионов гривень

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, ранее сотрудники СБУ задержали бывшего директора этого пенсионного фонда.

Продолжается досудебное расследование нескольких уголовных производств по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

СБУ уже сообщила о подозрении трем фигурантам этого дела.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года СБУ открыла производство по факту финансовых злоупотреблений в пенсионном фонде Нацбанка на 600 миллионов гривень.

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Тогда сообщалось, что чиновники фонда разработали незаконную схему растраты средств учреждения, переведя эту сумму на счета коммерческих структур.

Деньги направлялись на приобретение ценных бумаг эмитентов, которые имеют все признаки фиктивности. В частности, установлено, что в течение 2013-2014 годов сотрудники пенсионного фонда приобрели на фондовой бирже "Перспектива" облигации ООО "Эковите" на общую сумму более 77 миллионов гривень.

По данным СБУ, злоумышленники достоверно знали о неликвидности этих ценных бумаг, так как лично контролировали деятельность "Эковите". В дальнейшем полученные средства были легализованы через ряд подконтрольных мошенникам частных предприятий.

В результате противоправной деятельности бывших чиновников фонда значительные финансовые потери понесли более 10 тысяч работников НБУ - участников негосударственной программы пенсионного обеспечения.