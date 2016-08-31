В Харьковской области двое бухгалтеров присвоили более 600 тысяч гривень, предназначенных для педагогов

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, чиновниц обвиняют в присвоении зарплат педагогов.

«Досудебным расследованием установлено, что бухгалтер в сговоре с и. о. главного бухгалтера систематически вносила заведомо ложные сведения в официальные документы. В частности, деньги общего фонда зарплаты, которые оставались после ежемесячной выплаты за счет больничных, вакансий, премиальных, ловкие чиновницы не возвращали в отдел образования. Сэкономленные средства они перечисляли на свои зарплатные карточки», - рассказали в прокуратуре.

В результате с сентября 2013 года по декабрь 2015 бухгалтеры присвоили более 608 тысяч гривен бюджетных средств.

Должностных лиц обвиняют по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, совершенное в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украини. Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишение свободы с конфискацией имущества.