Порошенко отметил государственными наградами 78 участников АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, 68 награжденных военных получили ранения в зоне проведения АТО. 10 военнослужащих отмечены наградами посмертно.

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Среди наград – орден Богдана Хмельницкого III степени, орден «За мужество» II и III степеней, медаль «Защитнику Отечества».

Награжденные воины получили ранения в период с ноября 2015 года и в течение 2016 года в Луганской и Донецкой областях, в основном в районе Песков, Опытного, Авдеевки и Горловки. Большинство военных относятся к 93-й, 128-й и 17-й бригадам.

Как сообщал УНИАН, ранее Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении 163 участников антитеррористической операции, из которых 13 отмечены наградами посмертно.