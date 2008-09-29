30 сентября будет выходным у мусульман Крыма

Первый день праздника Ораза-Байрам - 30 сентября 2008 года - является нерабочим днем для мусульман Крыма.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Республиканском комитете по делам национальностей и депортированных граждан.

В Рескомитете напомнили, что в соответствии с постановлением Верховного Совета Крыма от 26 марта 1993 года «Об установлении праздничных дней для граждан Республики Крым, исповедующих ислам» и статьей 73 Кодекса Законов о труде Украины, первый день праздника Ораза-Байрам является нерабочим днем для жителей Крыма мусульманского вероисповедания.

Праздник Ораза-Байрам означает завершение месяца Рамазан, во время которого мусульмане придерживаются строгого поста.

Как рассказали УНИАН в Меджлисе крымских татар, праздник Ораза-Байрам длится три дня (в этом году – 30 сентября, 1-2 октября). Мусульмане посещают мечети, навещают родных, поздравляют друг друга.