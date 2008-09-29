В Херсонской области установили памятник украинской жабе
«Якби вас жаба не давила...»
Памятник украинской жабе установили в городе Голая Пристань Херсонской области.
Как передает корреспондент УНИАН, идея украсить этой скульптурой набережную Гопры (сокращено от названия города) возникла накануне 299-летия города.
Организаторы создания памятника объявили конкурс среди местного населения на лучшее воспроизведение украинского порока. В результате народного голосования было установлено, что наибольшая беда - это жадность и зависть.
200-килограммовую скульптуру украинской жабы установили в излюбленном месте горожан – на набережной. За полгода до открытия памятника был объявлен народный конкурс на лучшую подпись для композиции. Стихотворные строки должны были определить, что будет олицетворять Голопристанская жаба. Победили в конкурсе такие строки:
“Якби вас жаба не давила,
І щоб була у нас ще сила,
І ще щоб мудрості додати -
Яку б країну можна мати!”
Автором композиции выступил херсонский художник Александр ТЕПЛЯКОВ.
Идея установить в Голой Пристани необычный памятник возникла у городского председателя. По его словам, в Украине уже есть бронзовая жаба в Бердянске, но голопристанская скульптура - народная, потому что сделана из подручных материалов: пенопласта, цемента, краски.
На набережной уже есть памятник русалке. Его установили два года назад как олицетворение женской красоты.