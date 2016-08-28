В Одесской области открыли переоборудованный пункт пропуска в Молдову

Как сообщили УНИАН в Кодымской районной государственной администрации, отныне пункт пропуска будет работать ежедневно, а не два дня в неделю, как это было ранее.

«Это радостное событие для жителей территориальной общины, поскольку ранее пересечение границы создавало определенные трудности и неудобства для жителей близлежащих сел. Потому они обращались к органам власти с просьбой упростить общение с родственниками и близкими, которые оказались «по ту сторону» границы», - сказали в РГА.

Пункт пропуска снабдили спецсредствами для принудительной остановки транспорта, камерами наружного наблюдения, средствами связи, круглосуточным электроснабжением (в том числе дублирующими автономными системами освещения), созданы необходимые бытовые и санитарно-гигиенические условия.

В торжественном митинге, который состоялся прямо на плацу пункта пропуска, приняли участие руководители района и Котовского пограничного отряда, представители спонсорских предприятий и организаций, местные жители.