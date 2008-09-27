В Донецке ликвидировали подпольное производство суррогатной водки

В Донецке, в подвале одного из частных домов, ежесуточно изготавливалось до 2 тыс. бутылок водочного суррогата, который реализовывался через сеть магазинов в Донецке и Макеевке.

Как сообщили УНИАН в управлении налоговой милиции ГНА в Донецкой области, подпольный цех был создан 40-летним собственником помещения. Он привлек к своему «бизнесу» жену и одного наемного работника.

«Производственный процесс» обеспечивался «теневым» спиртом, фальсифицированными марками акцизного сбора и этикетками известных легальных предприятий - производителей ликероводочных изделий из Донецкой и Харьковской областей.

Фальсифицированная водка реализовывалась по оптовой цене 4,5-5 грн. за бутылку, а в торговой сети она продавалась уже по цене 10 грн. за бутылку.

По выводам экспертизы, водка производилась из недоброкачественного спирта и представляла угрозу для жизни и здоровья граждан.

Из помещения подпольного цеха налоговая милиция изъяла 1,5 тонны спирта, почти 500 бутылок фальсифицированной водки, более 6 тысяч поддельных марок акцизного сбора, а также оборудование. На автомобиль, который использовался организатором цеха для транспортировки фальсификата, наложен арест.

Организатор подпольного цеха задержан, относительно него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Проводятся мероприятия по изъятию фальсификата из розничной сети.