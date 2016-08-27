"Вслед за французами": итальянские депутаты собрались в оккупированный Крым

17:36, 27 августа 2016
Общество
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Итальянские парламентарии вслед за представителями Франции планируют посетить оккупированный Крым. 

ялта крым / okryme.com

Об этом в своем Twitter сообщил глава комитета Госдумы по международным делам РФ Алексей Пушков.

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"Вслед за французами в Крым собираются итальянские парламентарии. Запад не сможет удерживать изоляцию Крыма: живущие там люди - часть Европы", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 29-31 июля делегация из 11 французских парламентариев во главе с депутатом национального собрания, экс-министром транспорта Франции Тьерри Мариани вновь находилась в оккупированном Крыму.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины решительно осудило поездку группы французских парламентариев в оккупированную россией Автономную Республику Крым.

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