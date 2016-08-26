В Одессе на выходных пройдет фестиваль "Арбузный рай"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, этот семейный фестиваль откроется в парке Победы.

Запланированы арбузный боулинг, дартс, баскетбол, арбузная анимация для детей, а для родителей - лекции о здоровье и безопасности, мастер-классы по первой доврачебной помощи и информационной безопасности детей в интернете и перед телевизором.

Кроме того, в программе фестиваля - школа стилистики, консультации по правильному питанию, экспресс-тестирование организма, разнообразие блюд из арбуза - смузи, варенье из арбузных корочек, сладкий, соленый и печеный на гриле арбуз.

«На выставке арбузных картин представят открытки и копии картин в разных жанрах на арбузную тему. Здесь состоится мастер-класс по живописи, на котором каждый сможет нарисовать собственный арбузный натюрморт», - говорится в сообщении.

Вход на фестиваль бесплатный.