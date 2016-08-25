Уполномоченный по правам человека направила в Кривое Озеро эксперта для контроля расследования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телеканала «112 Украина» сказал руководитель секретариата уполномоченного ВР Украины по правам человека Богдан Крикливенко.

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Он отметил, что конфликт начался на бытовом уровне и была вызвана полиция. «В соответствии с официальной информацией, областной прокуратурой проводится расследование даже по статье 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство», - сказал Крикливенко.

По его словам, в деле говорится о «пистолете для отстрела пуль». «Тип пуль, и был там порох, или не был - это вопрос к экспертизе. Но сейчас действительно подтверждается то, что один из сотрудников милиции якобы, как они объясняют это, с целью усмирения уже умершего, применил оружие, которое действительно не было табельным. Непонятно вообще, какие правовые основания использования этого оружия», - отметил руководитель секретариата уполномоченного.

Кроме того, Крикливенко сообщил, что «наш коллега находится там на месте». «По поручению уполномоченного лично наш эксперт находится там для того, чтобы не было сокрытия, чтобы было объективное расследование, чтобы не уничтожались документы», - сказал он.