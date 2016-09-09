Объявление города-хозяина Евровидения-2017 (событие окончено)

Оргкомитет по подготовке и проведению Евровидения-2017 9 сентября наконец должен назвать город, который будет проводить песенный конкурс в Украине. Объявление города-победителя назначено на 13:00.

Прямую трансляцию объявления города-хозяина Евровидения-2017 ведет Первый национальный.

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Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать международный песенный конкурс Евровидение-2017 после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

Сначала за право принимать конкурс боролись шесть украинских городов - Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон. После первого этапа отбора в финал попали Днепр, Одесса и Киев.

Объявление города-хозяина Евровидения-2017 должно было состояться 27 июля, однако было перенесено на "неопределенный срок" из-за проблемы с финансированием конкурса. В то же время глава НТКУ Зураб Аласания объяснил, что выбор победителя был перенесен из-за недостатков претендентов.

8 августа Кабмин выделил на проведение Евровидения 450 миллионов гривен.

Следующей датой объявления города-хозяина Евровидения-2017 стало 25 августа, однако буквально перед началом трансляции событие было перенесено без объяснения причин. Позже глава НТКУ Зураб Аласания пояснил, что два из трех городов имеют значительные преимущества: Киев и Одесса. Но и у каждого из них есть недостатки - разные, однако, серьезные в обоих случаях. Рабочая группа оргкомитета продолжает уточнять позиции.