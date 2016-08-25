Аласания оценил шансы городов-претендентов принять Евровидение-2017: Киев и Одесса "идут нос в нос"

На своей странице в Facebook он написал, что два из трех городов - Киев и Одесса - имеют значительные преимущества.

Читайте такжеКабмин выделил 450 миллионов гривень на Евровидение-2017

"Два из трех городов имеют значительные преимущества: Киев и Одесса. Нос в нос идут. Но и у каждого из них есть недостатки. Разные, однако, серьезные в обоих случаях. Рабочая группа оргкомитета продолжает уточнять позиции", - говорится в сообщении Аласании.

Он добавил: "Еще неделю? Интрига полностью в духе Евровидения".

Ранее УНИАН сообщал, что брифинг относительно объявления победителя отбора города-хозяина песенного конкурса "Евровидение - 2017", запланированный на 25 августа в Кабинете министров, отменен.

Украина получила право принимать международный песенный конкурс Евровидение-2017 после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.