Пограничники фиксируют активность вооруженных сил РФ вблизи границ Украины

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Азово-Черноморского регионального управления обнаружили неподалеку от админграницы пролет двух вертолетов Ми-8 над временно оккупированной территорией полуострова. Кроме того, подразделения пограничного ведомства наблюдали показательную активность военной техники и катеров вблизи административной границы», - сказано в сообщении.

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В зоне проведения АТО, по данным ГПСУ, украинскими военными зафиксированы полеты трёх беспилотных летательных аппаратов, которые используются для воздушной разведки.

«В Харьковской области пограничники продолжали наблюдать на территории России, вблизи границы с Украиной, работу мобильных радио-разведывательных постов. По имеющейся информации, на этом направлении Россия развернула разведывательно-сигнализационные комплексы», - сообщили пограничники.