Харьковские пограничники нашли в микроавтобусе из России два беспилотника и квадрокоптер (фото)
11:01, 18 августа 2016Общество
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Пограничники Харьковского отряда обнаружили в микроавтобусе в пункте пропуска "Плетеневка" два беспилотных летательные аппарата, камеры, радиостанции и квадрокоптер.
Украинец вез из РФ беспилотники / facebook.com/oleh.slobodyan
Об этом сообщил на своей странице в Facebook помощник главы Государственной пограничной службы - пресс-секретарь Олег Слободян.
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По его словам, около 9:30 пограничники в микроавтобусе под управлением гражданина Украины, следовавшего на въезд из России, обнаружили спрятанные 2 БПЛА, 2 видеокамеры, магнитные носители, радиостанции и квадрокоптер.
"Продолжаются фильтрационные мероприятия. Изучается возможная причастность этого гражданина к деятельности НВФ", - отметил Слободян.
Пограничники обнаружили 2 беспилотника и квадрокоптер / facebook.com/oleh.slobodyan
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