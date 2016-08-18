Харьковские пограничники нашли в микроавтобусе из России два беспилотника и квадрокоптер (фото)

Об этом сообщил на своей странице в Facebook помощник главы Государственной пограничной службы - пресс-секретарь Олег Слободян.

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По его словам, около 9:30 пограничники в микроавтобусе под управлением гражданина Украины, следовавшего на въезд из России, обнаружили спрятанные 2 БПЛА, 2 видеокамеры, магнитные носители, радиостанции и квадрокоптер.

"Продолжаются фильтрационные мероприятия. Изучается возможная причастность этого гражданина к деятельности НВФ", - отметил Слободян.