В Мариуполе предотвратили два теракта - СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сотрудники службы выявили в Мариуполе подпольную мастерскую, в которой изготавливались взрывчатка, в том числе для диверсионных групп террористической организации "ДНР".

В частности, правоохранители задержали местного жителя, который в собственном частном доме на окраине города наладил производство взрывчатки и переделку травматического оружия в огнестрельное. Во время обысков сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой изъяли два почти готовых взрывных устройства, химические реактивы для изготовления взрывчатки, техническое оборудование для переделки оружия и боеприпасов, говорится в сообщении.

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По информации СБУ, заказчиками двух взрывных устройств были члены диверсионной группы т.н. "ДНР", которые планировали совершить террористические акты в Мариуполе во время празднования Дня Независимости Украины.

Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Украины.