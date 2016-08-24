Порошенко: военный парад в Киеве - это сигнал врагу
Президент Петр Порошенко заявляет, что военный парад в Киеве - сигнал России, что украинцы серьезно готовы и дальше бороться за свою независимость.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления в центре Киева по случаю Дня Независимости Украины.
Читайте такжеПорошенко: Через военкоматы на фронт пришли 300 тысяч человек
"Наш парад - это сигнал и врагу. Украинцы серьезно готовы и дальше бороться за свою независимость. И поэтому агрессору лучше вспомнить мудрый совет русского поэта Владимира Маяковского: товарищ москаль, на Украину шуток не скаль", - подчеркнул Порошенко.
Порошенко считает, что внешняя угроза ускорила процесс формирования современной украинской политической нации.
"Внешняя угроза ускорила процесс формирования современной украинской политической нации на основе гражданского патриотизма", - отметил президент.
Читайте такжеПорошенко: Через военкоматы на фронт пришли 300 тысяч человек
По словам Порошенко, украиноязычные и русскоязычные граждане, Украинцы, этнические русские, крымские татары и другие этносы в Украине "все прочно стоят на позициях украинского патриотизма".
При этом он подчеркнул необходимость сосредоточиться на росте уровня жизни граждан.
"Теперь стратегически и тактически мы должны сосредоточиться на достижениях в материальной сфере, уровне жизни людей. И, как говорил Вячеслав Чорновил, нам нужно богатое человечное государство свободных зажиточных граждан, уверенных в своем будущем", - заявил Порошенко.