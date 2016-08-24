Порошенко: военный парад в Киеве - это сигнал врагу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления в центре Киева по случаю Дня Независимости Украины.

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"Наш парад - это сигнал и врагу. Украинцы серьезно готовы и дальше бороться за свою независимость. И поэтому агрессору лучше вспомнить мудрый совет русского поэта Владимира Маяковского: товарищ москаль, на Украину шуток не скаль", - подчеркнул Порошенко.