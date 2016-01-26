В Харькове задержали молодчиков, сбивших буквы с памятника Воину-освободителю (видео)

Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, 19 января в дежурную часть Дзержинского отдела полиции поступило сообщение о том, что с памятника Воину-освободителю, расположенному по улице 23 августа, исчезли несколько букв надписи.

Работники полиции провели осмотр места происшествия и собрали первичный материал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сектора уголовного розыска Дзержинского отдела полиции в течение трех суток задержали подозреваемых.

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Ими оказались двое 26-летних харьковчан, которые ранее были неоднократно судимы. Подозреваемые рассказали, что в ночь на 18 января они сбили кувалдой буквы с памятника и сдали на приемный пункт металлолома.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, сооруженного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев) Уголовного кодекса Украины.

За совершение данного правонарушения задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.