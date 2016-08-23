Адвокату семей Небесной сотни запретили въезд в Россию
16:48, 23 августа 2016Общество
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Адвокату семей Небесной сотни Евгении Закревской запретили въезд в Россию.
REUTERS
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Основание - решение ФСБ - п. 1. ст. 27 ФЗ № 114... мне пограничник объяснил, что это недопущение с целью обеспечения обороноспособности и государственной безопасности России", - говорится в сообщении адвоката.
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Также она добавила, что получила письменный запрет, когда пыталась попасть в оккупированный Крым.
Закревская предполагает, что запрет может быть связан с ее публичной поддержкой крымского правозащитника Эмира-Усеина Куку, который сейчас находится в заключении на территории оккупированного Крыма.
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